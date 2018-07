Brasil fatura prata na Copa das Nações de Hipismo

BARCELONA - O hipismo brasileiro começou com o ciclo olímpico rumo ao Jogos Rio/2016 com o pé direito. Neste domingo, em Barcelona, a equipe brasileira liderada por Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, e Rodrigo Pessoa conquistou a medalha de prata na final da Copa das Nações, principal competição do ano e que distribuiu 1,5 milhões de euros só nesta prova.

O resultado conquistado no CSIO5* (prova cinco estrelas do circuito da Copa das Nações) de Barcelona também encerra qualquer problema financeiro que a seleção brasileira de saltos possa ter no curto prazo. Pela prata, o time ganhou 300 mil euros (R$ 900 mil). Esse dinheiro é um acréscimo de 54% em todo investimento prometido pelo governo federal ao hipismo durante o ciclo olímpico, até 2016.

Por pouco, porém, o prêmio não foi 200 mil euros maior e a medalha, de ouro. Isso porque Doda, montando Ad Rahmannshof''S Bogeno, precisava apenas zerar o último percurso, ainda que com excesso de tempo. Mas o cavalo dele derrubou um obstáculo, o Brasil chegou a nove pontos perdidos, e acabou atrás da França, que teve oito. Rodrigo Pessoa foi o primeiro se apresentar no último percurso, com Citizenguard Cadjanine Z, derrubou um obstáculo e perdeu quatro pontos. Na sequência, Eduardo Menezes se apresentou com Calavda, foi mal (perdeu 12 pontos) e teve seu resultado descartado.

Revelação do hipismo brasileiro, Marlon Modolo Zanotelli foi o terceiro a se apresentar. Com Clouwni, cavalo que Doda e Athina Onassis compraram para ele montar, ele perdeu apenas um ponto, por estourar o tempo, e deixou o Brasil na frente dos franceses. A situação só mudaria na apresentação de Doda. Dezoito países competiram em Barcelona. Desses, 18 avançaram à final deste domingo, com o Brasil como melhor da fase de classificação, realizada na sexta. A Irlanda terminou com o bronze.