Brasil faz 11 a 1 no Mundial de Futsal e Falcão fica mais perto de bater recorde

Em sua segunda partida no Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia, o Brasil não encontrou tanta dificuldade quanto na estreia - 3 a 1 sobre a Ucrânia - e goleou a Austrália por 11 a 1, nesta quarta-feira, no ginásio Bicentenário, na cidade de Bucaramanga, pela segunda rodada do Grupo D. A seleção brasileira só teve trabalho no começo do jogo, quando permitiu o empate australiano, mas depois deslanchou e conseguiu a goleada.

Com seis pontos, o Brasil lidera a chave e fecha a fase de grupos neste sábado contra a seleção de Moçambique - um simples empate já será suficiente para obter a classificação às oitavas de final -, em uma partida em que o ala Falcão tem tudo para entrar na história do Mundial de Futsal.

O craque da seleção brasileira marcou três gols nesta quarta-feira - um deles um golaço - no segundo tempo. Assim, chegou a 42 em Mundiais, se aproximando do recorde do compatriota Manoel Tobias, maior artilheiro da história, com 43. O camisa 12 da seleção já se tornou, na Colômbia, o primeiro jogador a disputar cinco vezes a competição. Ele também esteve com o time em 2000, 2004, 2008 e 2012.

"Primeiramente, queria me divertir (neste Mundial), mas com responsabilidade. Fico feliz por conseguir correr, jogar, chamar o jogo. Agora, é descansar", avaliou Falcão, em entrevista ao SporTV logo após a goleada sobre a Austrália.

A notícia ruim da partida ficou por conta de Jé, autor de um dos gols do Brasil nesta quarta-feira. O brasileiro saiu de maca com dores no quadril e vira dúvida para o restante do Mundial.

No regulamento, os 24 países são divididos em seis grupos de quatro seleções. Os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final.