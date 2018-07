Brasil faz 16 a 0 no Panamá e pega a Argentina nas quartas do Mundial

NAKHON RATCHASIMA - A seleção brasileira não tomou conhecimento do Panamá, goleou por 16 a 0, e garantiu uma vaga nas quartas de final do Mundial de Futsal, que está sendo disputado na Tailândia. Amplamente superior, o time do técnico Marcos Sorato contou com grandes atuações de Jé e Ari, com três gols cada um, para atropelar o adversário, em jogo que também marcou a volta de Falcão, que se recuperou de lesão.

Agora a seleção espera para enfrentar a Argentina, que nesta segunda-feira superou a Sérvia por 2 a 1.

O Brasil não teve dificuldades para imprimir seu ritmo diante da frágil equipe panamenha nesta segunda e logo abriu uma vantagem confortável. Antes mesmo dos dez minutos de jogo, o placar já apontava 5 a 0 para a seleção, com atuação destacada de Ari, que marcou duas vezes neste período.

Simi, Neto e Jé também marcaram na sequência e selaram o resultado do primeiro tempo: 8 a 0. Com a vitória e a vaga nas quartas de final confirmadas, a seleção diminuiu um pouco o ritmo na etapa final e só voltou a atropelar o adversário nos minutos finais. Rafael Rato queria mostrar serviço e marcou duas vezes. No fim, 16 a 0 para o Brasil.

Além da goleada, a boa notícia ficou por conta do retorno de Falcão. O ala se recuperou de lesão muscular, entrou em quadra no segundo tempo e deu seu show particular. Ele aplicou chapéu em dois adversários e saiu controlando a bola na cabeça, o que irritou o panamenho Perez, que fez falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Logo na sequência, Falcão apareceria novamente para marcar seu gol. Depois, voltou a mostrar habilidade com a bola e irritou outro adversário, desta vez Mena, que o agrediu e também foi expulso. Vale lembrar que a expectativa era de que o ala brasileiro tivesse condições de jogo somente na semifinal, mas sua recuperação foi mais rápida do que o esperado.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta segunda-feira, Itália e Rússia também garantiram vaga nas quartas de final do Mundial. Os italianos contaram com grande atuação do brasileiro naturalizado Saad, que marcou três vezes na goleada por 5 a 1 diante do Egito. Já os russos tiveram mais dificuldades, mas avançaram com a vitória por 3 a 0 sobre a República Checa.