Brasil faz a sua estreia na Bombonera A seleção brasileira jogará hoje pela primeira vez em um dos estádios mais famosos do mundo, a Bombonera, casa do Boca Juniors. Será a primeira vez desde 1991 que o Brasil jogará em Buenos Aires em um estádio que não seja o Monumental de Nuñez (naquele ano, o time disputou um amistoso com a Argentina no estádio do Vélez Sarsfield).