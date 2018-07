Brasil faz balanço positivo após Mundial de Handebol

"Tínhamos um grupo novo, com jogadores que ainda não haviam participado de uma competição deste nível. Estivemos bem com nossa defesa, principalmente nos jogos contra a Tunísia e Montenegro. Para nós, ter terminado em terceiro do grupo na fase classificatória já foi um resultado histórico. Mesmo com a eliminação no jogo contra a Rússia (oitavas de final), nossa trajetória já tinha sido extraordinária", avaliou o técnico do Brasil, o espanhol Jordi Ribera.

O treinador também lembrou que o Brasil esteve muito perto de conseguir a vitória diante de uma seleção de tradição como a Rússia, quando caiu nas oitavas de final com a derrota por 27 a 26. Por isso, ele reforçou a esperança na evolução para os próximos desafios do handebol masculino brasileiro. "Nosso pensamento principal é olhar para o futuro e fico muito feliz em ver o desempenho desses jovens jogadores já nessa competição. Saímos do Mundial realizados e com a certeza de que temos um caminho muito positivo pela frente", afirmou Jordi Ribera.