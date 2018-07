Brasil faz história em casa no rúgbi e encara a França nas quartas

Com duas grandes atuações, com vitórias sobre Fiji e China, a seleção brasileira feminina de rúgbi se classificou para as quartas de final da etapa brasileira do Circuito Mundial, o Super Desafio BRA de Rugby 7's, que está sendo disputado na Arena Barueri. Neste domingo, as meninas encaram a França, às 11h22, em busca de uma vaga histórica na semifinal. "A gente quer pegar as melhores seleções, para ver onde está o nosso nível. Quem sabe não podemos vencer?", disse Paulinha Ishibashi, capitã da equipe.

O dia começou não muito bem para a equipe, que tomou de 40 a 0 da Austrália, uma das favoritas ao título, ao lado da Nova Zelândia. Mas, na partida seguinte, a seleção teve uma postura agressiva e em uma partida de viradas, venceu Fiji por 26 a 14, com tries de Luiza, Karina, Paulinha e Amanda. Na última partida do dia, as Tupis bateram a China por 24 a 14 e garantiram classificação no quarto lugar geral. "A gente está lutando há muito tempo, sempre batendo na trave, estava na hora de vencer Fiji e China. Foi sensacional", afirmou Paulinha.

Agora, o Brasil enfrenta a França em uma das partidas das quartas de final. Os outros duelos são Nova Zelândia x Estados Unidos, Canadá x Rússia e Austrália x Inglaterra. As partidas estão sendo disputadas na Arena Barueri e a entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível. O evento contará ainda com shows de Sebá Arietti, do Inimigos da HP, em projeto solo, às 13h e às 16h.