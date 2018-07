Brasil fecha campanha expressiva nos Jogos da Juventude, em Nanquim

O Brasil encerrou nesta quarta-feira uma histórica participação nos Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em Nanquim, na China. Os competidores do País conquistaram 15 medalhas, sendo seis de ouro, oito de prata e uma de bronze, em um desempenho consideravelmente melhor com a primeira edição do evento, realizado em 2010.

Naquela oportunidade, os atletas brasileiros subiram ao pódio apenas em seis oportunidades, com duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. Assim, as promessas do esporte do País - os Jogos da Juventude reúnem atletas de até 18 anos - apresentaram melhora considerável exatamente quando faltam apenas dois anos para o Brasil sediar uma edição da Olimpíada, em 2016, no Rio.

Os principais destaques do Brasil foram o nadador Matheus Santana e a ginasta Flávia Saraiva, afinal, cada um voltará de Nanquim com três medalhas. Matheus Santana venceu a disputa dos 100 metros livre, inclusive quebrando o recorde mundial júnior da distância, ficou na segunda posição nos 50 metros livre e também no revezamento 4x100 metros misto, sendo um dos componentes do quarteto do País.

O desempenho de Flavia Saraiva foi bastante parecido. Afinal, a brasileira conquistou a medalha de ouro na prova do solo e também faturou duas pratas, no individual geral e na trave.

O judô rendeu ao Brasil uma medalha de ouro, com Layana Colman, na disputa até 52kg. Além disso, a brasileira garantiu uma prata na disputa por equipes mistas. Orlando Luz foi outro atleta a subir ao pódio duas vezes em Nanquim. O brasileiro faturou a prata na disputa individual. Nas duplas, ele foi ainda melhor ao ser campeão ao lado de Marcelo Zormann.

Em Nanquim, chamou a atenção o desempenho do Brasil em esportes em que o País possui pouca tradição. É o caso do tênis de mesa, com o bronze conquistado por Hugo Calderano, e também do tiro com arco, com a prata faturada por Marcus Vinicius D´Almeida.

No tae kwon do, Edival Marques foi campeão na categoria até 63kg. E o outro ouro do Brasil em Nanquim ficou com Duda e Ana Patrícia, que venceram a disputa feminina do vôlei de praia. Já Bianca Rodrigues ficou em segundo lugar no hipismo por equipes. Assim, o Brasil encerrou a sua participação nos Jogos da Juventude com um saldo positivo e esperançoso de que alguns dos atletas promissores que subiram ao pódio na China se tornem realidade nos próximos anos.

As competições em Nanquim terminaram nesta quarta-feira, mas os Jogos de Nanquim acabam oficialmente apenas nesta quinta-feira, com a realização da cerimônia de encerramento. A próxima edição do evento será realizada em 2018, em Buenos Aires, na Argentina.