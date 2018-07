Brasil fecha dia com só 1 medalha no judô em Tashkent Reserva de Erika Miranda na categoria até 52kg, Eleudis Valentim garantiu sua quinta medalha seguida no Circuito Mundial de Judô. Nesta quinta-feira, ela ficou com a prata no primeiro dia do Grand Prix de Tashkent (Usbequistão), sendo a única brasileira a subir ao pódio. Outros quatro brasileiros perderam na estreia.