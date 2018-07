Brasil fecha Mundial com bronze no revezamento

Na última prova do Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), neste domingo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o Brasil conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100 metros medley. Com Guilherme Guido (costas), Felipe França (peito), Kaio Márcio Almeida (borboleta) e Cesar Cielo (livre), a equipe brasileira fez o tempo de 3min23s12, sendo superada apenas por Estados Unidos (3min20s99) e Rússia (3min21s61).

Assim, a delegação do Brasil termina o Mundial de Dubai com oito medalhas conquistadas, sendo três de ouro, uma de prata e quatro de bronze, ficando em sétimo lugar na classificação geral do campeonato - a primeira posição foi dos Estados Unidos, que somou 12 de ouro, seis de prata e sete de bronze.

Somente neste domingo, último dos cinco dias do Mundial, o Brasil ganhou quatro medalhas. Cesar Cielo foi ouro nos 100 metros livre, Felipe França venceu os 50 metros peito e Kaio Márcio Almeida levou prata nos 200 metros borboleta. E, mesmo cansados, os três voltaram para a piscina, ao lado de Guilherme Guido, para chegar ao bronze no revezamento.

Antes disso, o Brasil já tinha conquistado ouro com Cesar Cielo (50 metros livre) e bronze com Felipe França (100 metros peito), com Kaio Márcio Almeida (100 metros borboleta) e com o revezamento 4x100 metros livre (Nicholas Santos, Cesar Cielo, Marcelo Chierighini e Nicolas Oliveira).

"Acho que o mais importante dessa competição é a gente sair daqui mostrando que a natação do Brasil é uma das melhores do mundo. A cada ano vem mais medalhas. E esse ano a gente mostrou que tem um time, não apenas talentos individuais", afirmou Cesar Cielo, o maior nadador da história do Brasil.