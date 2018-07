Brasil fecha Mundial na 13ª colocação O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Natação em Piscina Curta na Turquia ficando em 13.º lugar na colocação geral, com apenas duas medalhas conquistadas - uma de ouro, com Nicholas Santos nos 50m borboleta, e uma medalha de bronze com Guilherme Guido nos 100m costas. Ontem, no último dia de competição em Istambul, nenhum nadador brasileiro conseguiu subir ao pódio nas quatro finais de que participaram. Um bronze esteve perto no revezamento 4 x 100m medley, mas a equipe masculina acabou em quarto lugar. Os norte-americanos levaram o ouro.