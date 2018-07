Brasil fecha temporada em 2012 e EUA terão GP A FIA divulgou ontem o calendário da Fórmula 1 para 2012 com 20 provas e a confirmação do até então ameaçado GP dos Estados Unidos, em Austin. A prova, penúltima da temporada, será em 18 de setembro. Uma semana depois, no dia 25, o campeonato vai ser encerrado em Interlagos, com o GP do Brasil. O campeonato começa em 18 de março, na Austrália (veja o calendário completo no portal estadao.com.br/esportes). Outra corrida que estava ameaçada, no Bahrein - por conta da turbulência política no país, foi incluída na competição. Está programada para 22 de abril.