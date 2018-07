Brasil vai ao pódio com 4º e 5º no feminino da Corrida de São Silvestre

O Brasil ficou com duas posições no pódio feminino da São Silvestre, em quarto e quinto lugar, com Sueli Pereira da Silva e Joziane da Silva Cardoso, respectivamente, mas o título ficou novamente com a etíope Wude Ayalew Yimer.

Logo após a largada do pelotão de elite feminino, o grupo das líderes ficou um pouco embolado, mas na descida da Avenida Pacaembu, Roselaine de Sousa Ramos Benites imprimiu um ritmo forte e abriu uma distância em relação às suas adversárias. Curiosamente, uma atleta sem identificação corria próxima das líderes, com uma bandeira na mão.

Só que Roselaine foi perdendo fôlego e logo foi ultrapassada pelo pelotão, dez chegaram na metade da prova brigando pela ponta. No 10º quilômetro, Sueli Pereira da Silva e Joziane da Silva Cardoso já estavam brigando pela liderança com as atletas africanas.

Na subida da Av. Brigadeiro Luiz Antônio, que é o trecho considerado decisivo da prova, Sueli e Joziane ficaram entre as cinco mais bem colocadas, mas viram a etíope Wude Ayalew Yimer chegar na frente com 54min01s, seguida por Delvine Relin Meringor, do Quênia, e Failuna Abdi Matanga, da Tanzânia.

Sueli chegou na quarta colocação. "Tentei, dei meu máximo, mas não consegui. Quem sabe no ano que vem consigo melhorar", disse a atleta, que no ano melhorou sua colocação em relação ao ano passado, quando foi nova. Já Joziane chegou em quinto lugar e passou mal logo na chegada, sendo atendida pelos médicos.