Brasil fica em 6º no 4x100m no Mundial de Istambul Sem conseguir ir ao pódio, a equipe do Brasil ficou em sexto lugar no revezamento 4x100 metros masculino, no Mundial de Natação em piscina curta, em Istambul. Os brasileiros foram mais rápidos do que nas eliminatórias, ao marcar 3min10s72, contra 3min11s93, mas não conseguiram se aproximar dos campeões da prova.