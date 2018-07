Brasil fica em último em duas disputas do remo no Pan de Toronto

Fechou a raia no quatro sem masculino, com Pedro Drummond, Maciel Silva, Leandro Tozzo e Allan Bitencourt. Ficou em quinto, numa prova em que só quatro países se inscreveram. Perdeu para Canadá (ouro), Cuba (prata), Argentina (bronze) e EUA. Terminou mais de 20 segundos atrás dos norte-americanos, dobro da distância desse para os campeões.

A outra final veio no double skiff feminino, prova em que as duas atletas que iriam representar o Brasil no Pan foram pegas em exame antidoping surpresa durante os treinos. Gabriela Cardoso e Yanka Brito terminaram em sexto, também fechando a raia da final. Elas ficaram a quase 20 segundos do bronze. Canadá (ouro), EUA (prata) e Cuba (bronze) foram ao pódio.

Na prova masculina, o Brasil, com Diego Nazário e Emanuel Borges não conseguiu se classificar para a final A. Fez a chamada final B, em que ficou também atrás do Uruguai, terminando o Pan no oitavo lugar.

O dia teve outra final sem o Brasil, que não se inscreveu. No dois sem feminino, o pódio foi composto por EUA, Chile e Canadá nos três primeiros lugares.

Em nenhuma das provas que tiveram final nesta segunda-feira o Brasil tem chance real de se classificar para os Jogos do Rio. O País tem convite no single skiff no masculino e no feminino e possibilidades de conseguir a vaga nas outras únicas duas provas que serão disputadas no Pré-Olímpico das Américas: double skiff peso leve masculino e feminino. Em cada uma delas, a América Latina terá direito a três vagas.