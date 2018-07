Brasil fica em último na Super Final da Liga Mundial de Polo Aquático A seleção brasileira feminina de polo aquático vai chegar aos Jogos Olímpicos do Rio com o status de saco de pancadas das melhores equipes do mundo. Neste domingo, em seu último compromisso oficial antes da estreia em Olimpíadas, o Brasil levou 12 a 6 do Canadá e ficou no oitavo e último lugar na Super Final da Liga Mundial, disputada em Xangai, na China.