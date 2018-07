Brasil fica fora do pódio em Mundial da 470 na vela

LA ROCHELLE - Terceiras colocadas no ranking mundial, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan não chegaram à medal race do Mundial da Classe 470, que está sendo disputado em La Rochelle (França). As brasileiras terminaram a flotilha ouro, uma espécie de segunda fase na vela, apenas na nona posição, uma abaixo do necessário para participar da disputa pelo pódio, sábado.

As brasileiras chegaram a ocupar o terceiro lugar geral no Mundial, mas despencaram na classificação depois que foram desclassificadas da oitava regata. Mesmo assim elas se mantinham entre as oito primeiras. Na 12.ª regata, nesta sexta, porém, um 13.º lugar fez elas saírem da zona de classificação para a medal race. Com 65 pontos perdidos, ficaram a cinco do barco chinês que avançou em oitavo.

Renata Decnop e Isabel Swan também não foram bem na reta decisiva do Mundial e terminaram na 14.ª posição. No masculino, Gelson Mendes e Gustavo Thiesen terminaram na 23.ª posição graças a um bom oitavo lugar na última regata da flotilha ouro. Fabio Pilar e Mathias Melecchi acabaram em 43º, participando da flotilha prata.

Entre os homens, Mat Belcher e Will Ryan, da Austrália, chegam à medal race como favoritos ao título mundial. No feminino, a liderança é de Jo Aleh e Polly Powrie, da Nova Zelândia.