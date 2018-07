Brasil fica fora do pódio no vôlei de praia masculino O Brasil decepcionou na chave masculina do Grand Slam de Long Beach, uma das etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, as quatro duplas brasileiras acabaram sendo eliminadas antes das semifinais e ficaram fora da disputa por medalhas na competição que acontece nos Estados Unidos.