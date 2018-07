Brasil fica perto de vaga na semifinal no Mundial Feminino de Futsal

O Brasil conquistou sua segunda vitória na quinta edição do Mundial Feminino de Futsal e praticamente garantiu vaga na semifinal da competição, que está sendo disputada na Costa Rica. Jogando na noite dessa quinta-feira, a seleção brasileira venceu Portugal por 3 a 2.

Com o resultado, a equipe brasileira chegou à liderança isolada do Grupo A, com seis pontos. Portugal e Japão vêm na sequência, com três. A Rússia é a lanterna da chave, sem ter marcado nenhum ponto nas duas partidas.

A equipe brasileira dominou a maior parte do confronto com as portuguesas, mas o jogo foi bem mais difícil do que aquele contra a Rússia, na estreia. O Brasil abriu o placar com Ju Delgado, mas abusou das faltas e acabou sofrendo o empate em gol marcado por Dani Costa, cobrando tiro livre. Ainda no primeiro tempo, Tampa fez 2 a 1 para o Brasil. Amandinha ampliou no segundo tempo, enquanto Melissa descontou para as portuguesas e finalizou o placar.

O Brasil venceu todas as edições do Torneio Mundial Feminino de Futsal, que acontece anualmente. A competição se encerra no domingo e conta com apenas sete equipes. Além dos tradicionais Brasil, Espanha, Rússia e Portugal, que fizeram todas as semifinais até hoje, só Japão, Guatemala e Costa Rica se inscreveram.