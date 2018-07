Brasil fica sem medalha na Copa Continental de Atletismo, no Marrocos

O Brasil encerrou sua participação na Copa Continental de Atletismo sem medalhas. Neste domingo, no segundo e último dia da competição em Marrakesh, no Marrocos, três brasileiros entraram em ação, sendo que o melhor resultado foi de Augusto Dutra, quarto colocado no salto com vara. Jonathan Henrique Silva ficou em sétimo lugar no salto triplo, enquanto Carlos Antônio dos Santos foi o último nos 3.000 metros - no sábado, Fabiana Murer já tinha terminado na oitava posição no salto com vara.

Na Copa Continental, a disputa acontece entre continentes: Américas, Europa, Ásia-Pacífico e África têm, cada uma, dois atletas por prova individual e uma equipe por revezamento. A principal aposta brasileira para ajudar a equipe americana era Fabiana Murer, líder do ranking da temporada no salto com vara e campeã da Diamond League no mês passado. Mas ela errou suas três tentativas a 4,45 metros no sábado e terminou sem marca, em último lugar entre as oito participantes da prova.

Neste domingo, Augusto chegou perto do pódio no salto com vara. Ele terminou com a marca de 5,40 metros, mas falhou ao tentar ultrapassar o sarrafo a 5,55 metros - o título ficou com o francês Renaud Lavillenie, atual campeão olímpico, que fez 5,80 metros. No salto triplo, Jonathan conseguiu 16,04 metros, longe dos 17,48 metros que deram ouro ao francês Benjamin Compaoré. E nos 3.000 metros, Carlos Antônio cravou 8min08s50, enquanto o queniano Caleb Mwangangi Ndiku venceu com 7min52s64.