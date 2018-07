Brasil fica sem medalha na Rússia no vôlei de praia

Neste sábado, Thiago e Oscar foram eliminados nas quartas de final. No primeiro jogo do dia, eles venceram os suíços Chevallier e Kovatsch por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/15, e ficaram à espera de seus adversários para brigarem por uma vaga rumo às semifinais.

Mas, nas quartas de final, caíram diante de uma dupla da casa: Semenov e Koshkarev, que venceram em três sets, parciais de 20/22, 21/11 e 15/11. No feminino, Elize Maia e Fernanda Berti também pararam nas quartas de final, eliminadas na sexta-feira.

Agora, o Circuito Mundial fica parado por uma semana e retorna com o Grand Slam de Berlim, na Alemanha, entre os dias 7 e 11 de agosto. E as duplas já estão inscritas. As que iniciarão do qualifying são Evandro/Vitor Felipe e Ágatha/Maria Elisa. Do torneio principal partem Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Ricardo/Álvaro Filho, Alison/Emanuel, Taiana/Talita, Lili/Bárbara Seixas e Maria Clara/Carol.