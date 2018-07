Brasil fica sem medalhas na estreia do golfe no programa pan-americano O Brasil enviou a Toronto o seu melhor golfista profissional, aquele que deve ser seu representante nos Jogos Olímpicos do Rio, mas ficou sem medalha na estreia do golfe no programa do Pan. O melhor resultado foi exatamente de Adilson da Silva, que terminou em oitavo no masculino, empatado com o campeão brasileiro amador André Tourinho.