Brasil fica sem medalhas no 2º dia do judô em Dusseldorf

O Brasil não conseguiu nenhuma medalha no segundo dia de disputas do Grand Prix de Dusseldorf, etapa alemã do Circuito Mundial de Judô. Neste sábado, apenas dois brasileiros chegaram à disputa pelo pódio, mas tanto Marcelo Contini (até 73kg) quando Mariana Silva (até 63kg) perderam a luta pelo bronze e terminaram no quinto lugar.

Contini teve uma chave longa e precisou fazer seis lutas: venceu o lituano Kestutis Vitkauskas, o esloveno Rok Draksic (quinto do mundo), o português André Alves e o mongol Odbayar Ganbaatar, mas perdeu na semifinal do georgiano Nugzari Tatalashvili. De todas as lutas, só a primeira durou menos que os cinco minutos regulamentares. Na disputa do bronze, o brasileiro levou um ippon do israelense Sagi Muki.

A categoria até 73kg não tem um titular claro da seleção. Contini é o 22.º do ranking mundial, enquanto Alex Pombo ocupa a 18.ª colocação. Neste sábado, Pombo também lutou, mas perdeu na segunda luta, do bielo-russo Vadzim Shoka.

No terceiro torneio desde que voltou de uma lesão que o afastou por mais de dois anos das competições, Leandro Guilheiro foi mal novamente. Ganhou a primeira luta (do romeno Cristian Bodirlau), mas perdeu na segunda, para o húngaro Laszlo Csoknyai. Também na categoria até 81kg, Felipe Costa ficou na estreia.

FEMININO

Mariana Silva foi a única mulher brasileira a vencer neste sábado. Ela ganhou três lutas (uma luxemburguesa, uma bielo-russa e uma sul-coreana), mas perdeu nas quartas de final para a alemã Martyna Trajdos. A recuperação veio na repescagem, contra Nadja Bazynski, mas Mariana acabou batida na luta que valia o bronze, pela japonesa Miku Tashiro.

As outras mulheres não foram bem. Também na categoria até 63kg, a estreante Danielle Oliveira perdeu de Tashiro na primeira luta. Bárbara Timo, única representante do Brasil na até 70kg, perdeu para a mongol Naranjargal Tsend Ayush na estreia.