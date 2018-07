Brasil fica sem vaga no arco em última seletiva olímpica

Neste fim de semana, Sarah terminou em oitavo a fase classificatória da Copa do Mundo de Odgen, nos Estados Unidos, mas depois foi eliminada por Asel Sharbekova, do Quirguistão, por 6 a 2, e não conseguiu avançar às oitavas de final. Ela precisava terminar entre as oito primeiras para ganhar a vaga.

Esta foi a última seletiva olímpica da qual participaram atletas brasileiros. Até aqui são 242 atletas classificados e este número deve chegar a 251 com a confirmação de vagas em três revezamentos no atletismo, para as quais o Brasil está na zona de classificação do ranking olímpico. Há ainda a expectativa para que uma dupla brasileira esteja no tênis masculino.

Individualmente, a única possibilidade de novos passaportes carimbados para Londres é o Troféu Brasil de Atletismo, que acontece na semana que vem, em São Paulo. Até aqui a delegação do atletismo tem 22 atletas. Cerca de 700 esportistas devem buscar índices no Estádio do Ibirapuera.