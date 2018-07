Brasil fica sem vaga por equipes em Londres

O Brasil não terá a equipe masculina completa de ginástica artística para a Olimpíada de Londres, em julho, mas conseguiu um feito inédito para a modalidade: levar, pela primeira vez, três atletas aos Jogos.

Depois de Diego Hypolito (solo) e Arthur Zanetti (argolas), Sérgio Sasaki garantiu vaga para o País no individual geral, ao ficar em 9.º lugar na disputa do evento teste realizado ontem, na capital britânica. O ginasta, porém, deve ser indicado pela Confederação Brasileira a ocupá-la em Londres. Hoje, a seleção feminina entra na disputa - até agora, o Brasil não tem mulheres classificadas para os Jogos.

O torneio que começou ontem na North Greenwich Arena, local que sediará a competição dos Jogos, é uma repescagem. Participam do torneio os países que não conseguiram classificar suas seleções no Mundial do Japão, em outubro. Aqueles que ficaram entre 9.º e 16.º conquistaram a segunda chance.

A seleção masculina sonhava com a primeira classificação de um time completo para uma Olimpíada, mas acabou ficando em 6.º lugar na disputa por equipes - apenas quatro vagas estavam em jogo. Classificaram-se Grã-Bretanha (que não tinha uma equipe completa desde 1992), França, Espanha e Itália.

O Brasil chegou ao torneio com a menor média de idade (20,1 anos) e desfalcado de sua principal estrela, Diego Hypolito, duas vezes campeão mundial do solo e medalha de bronze no aparelho em Tóquio. Pelo mesmo motivo da ausência de Diego - lesão -, a equipe também não pôde contar com dois dos mais experientes ginastas, Mosiah Rodrigues e Victor Rosa.

Feminino. Hoje é a vez da seleção feminina tentar vagas para os Jogos de Londres. A equipe não teve uma boa participação no Mundial do Japão e, no primeiro torneio pré-olímpico, não conseguiu garantir nenhuma ginasta em provas individuais.

Com um time que tem a maior média etária do torneio - Daiane dos Santos completa 29 anos em fevereiro e Daniele Hypolito tem 27 -, as brasileiras terão de derrotar Canadá, Espanha e Holanda para levarem uma equipe completa aos Jogos pela 3.ª vez.

"É uma disputa de leões", diz a coordenadora Georgette Vidor. "Para a Coreia, só perdemos se não formos bem, e a Bélgica não é páreo. França e Itália estão um nível acima, mas não fiquei muito impressionada."