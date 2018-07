Brasil ganha 3 medalhas em disputas de judô na Europa O judô brasileiro conquistou três medalhas neste sábado, em duas competições diferentes que acontecem na Europa. Na cidade de Obewart, na Áustria, a disputa foi restrita para as mulheres e deu para o Brasil uma prata com Eleudis Valemtim (até 52kg) e um bronze com Ketleyn Quadros (até 57kg). E no masculino, veio um bronze com Bruno Mendonça (até 73kg) em Budapeste, na Hungria.