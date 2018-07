Brasil ganha da Arábia Saudita no handebol em amistoso pré-Mundial

Depois de ter caído por 25 a 23 diante do Egito, na última sexta-feira, a seleção brasileira masculina de handebol conquistou neste sábado a sua primeira vitória no torneio amistoso disputado em Sharm El Sheik, cidade egípcia. O time nacional derrotou a Arábia Saudita por 26 a 25, no confronto que serviu de preparação para o Mundial de Catar, que começará na próxima quinta.

O armador esquerdo Guilherme Valadão, com seis gols, foi o artilheiro do confronto, que foi analisado da seguinte forma pelo espanhol Jordi Ribera, técnico da seleção brasileira: "No primeiro tempo, jogamos muito bem. No segundo, abrimos cinco gols de vantagem e depois baixamos nosso nível defensivo. A Arábia se aproximou e conseguiu empatar, mas no fim acertamos o último ataque e ganhamos o jogo".

Neste domingo, a partir das 14 horas (horário de Brasília), o Brasil voltará à quadra para enfrentar novamente o Egito, fechando participação no torneio amistoso. E na terça-feira os brasileiros viajam rumo ao Catar, onde estrearão no Mundial diante dos donos da casa, na quinta.

O Brasil integra o Grupo A da competição, que tem, além do Catar, a atual campeã mundial Espanha, Eslovênia, Bielo-Rússia e Chile. A modesta meta do time nacional é obter uma classificação melhor do que o 13.º lugar do Mundial de 2013, até hoje o melhor resultado da história do País.