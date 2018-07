Brasil ganha mais 4 medalhas em Charlotte com Felipe Lima

A natação brasileira conquistou mais quatro medalhas no último dia do Arena Pro Swim - o antigo Grand Prix - de Charlotte, nos Estados Unidos. Neste domingo, o País triunfou no revezamento 4x100 metros medley masculino e na disputa dos 50 metros peito. Além disso, assegurou dois bronzes, com João de Lucca, nos 100 metros livre, e Thiago Pereira, nos 200 metros medley.

Felipe Lima garantiu o ouro nos 50 metros peito com a marca de 27s72, pior do que os 27s31 do Troféu Maria Lenk, em abril, e que o deixou em sétimo lugar no ranking mundial de 2015. Cody Miller levou a prata com 27s95 e Brendon McHugh faturou o bronze com 28s01.

Em uma prova com pouca competitividade, o quarteto brasileiro formado por Guilherme Guido, Felipe Lima, Arthur Mendes e Cesar Cielo venceu a disputa do 4x100 metros medley em 3min38s62. As equipes da Carolina do Norte (3min42s44) e de Ontario (3min49s52) também foram ao pódio.

Na disputa dos 200 metros medley, Thiago Pereira conquistou o bronze com a marca de 1min59s51. A prova foi vencida por Ryan Lochte, com 1min57s20, o que lhe deixou à frente do segundo colocado, Josh Prenot, com 1min58s98. Já o astro Michael Phelps venceu a final B em 2min00s25.

Na disputa dos 100 metros livre, João de Lucca assegurou a medalha de bronze ao marcar 49s21, ficando atrás do norte-americano Nathan Adrian, vencedor com o tempo de 48s85, e do italiano Marco Orsi, o segundo colocado, com 49s34. Já Marcelo Chierighini foi o quinto, com 49s38.

Cielo havia sido o sétimo colocado nas eliminatórias (49s82), mas optou por não participar da final. Já Matheus Santana foi o sexto na final B, duas posições atrás de Phelps. Por sua vez, Guilherme Guido foi apenas o 21º colocado nas eliminatórias dos 200 metros costas.

Principal destaque da competição em Charlotte, a húngara Katinka Hosszu venceu neste domingo as disputas dos 200 metros medley e dos 200 metros peito. Assim, terminou o evento com seis medalhas de ouro.

Já o Brasil encerrou a sua participação com oito medalhas, pois havia faturado outras quatro nos outros dias. Cielo venceu a disputa dos 50 metros borboleta e levou a medalha de prata nos 50 metros livre, Felipe Lima ficou com o bronze nos 100 metros peito, e o time do revezamento 4x100 metros livre conquistou a prata.