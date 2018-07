Brasil ganha mais duas medalhas em Mundial Juvenil

O Brasil ganhou não apenas uma, mas três medalhas apenas nesta quarta-feira no primeiro dia do Mundial Juvenil de Levantamento de Peso, para atletas de até 17 anos. Depois do bronze de Emily Rosa Figueiredo na categoria até 44kg, Aline Ferreira, de apenas 15 anos, faturou a prata, enquanto Luana Oliveira Madeira, de 17, ganhou o bronze na categoria até 48kg.

Diferente dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, nos Mundiais de base há distribuição de medalhas separadamente pelos resultados no arranco (em que o atleta levanta a barra do solo até em cima da cabeça em um movimento só) e no arremesso (em que o levantamento é feito em dois movimentos). Aline e Luana, além das medalhas no geral, ainda ganharam ouro e prata, respectivamente, no arranco.

Na primeira prova, Aline conseguiu levantar 73kg no arranco, contra 72kg de Luana. Depois, no arremesso, Aline parou em 84kg, falhando na tentativa de 88kg, enquanto Luana chegou a 83kg. Assim, terminaram com somatório de 157kg e 155kg, respectivamente, atrás da chinesa Lijin Yang, que ganhou o ouro com 160kg.

Mais cedo, Emily, de 17 anos, alcançou 145kg na soma do arranco com o arremesso para ficar com o bronze na categoria até 44kg. Nos Jogos Pan-Americanos, a categoria mais leve também é até 48kg. Como comparação, em Guadalajara-2011, o bronze foi para uma atleta que levantou 165kg.