Brasil ganha árbitra internacional UCI de Ciclismo de Estrada

Faltando menos de um ano para a Olimpíada do Rio, o Brasil ganhou a primeira árbitra com licença internacional da União Ciclística Internacional (UCI). Elaine Sirydakis, comissária da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), agora poderá representar o País nos bastidores das principais competições nacionais e internacionais do Ciclismo de Estrada.

"Foi uma experiência fantástica e inesquecível. Eram apenas seis candidatos, todos homens e eu a única mulher. Também fui a única representante do continente americano. Realmente não foi fácil, mas com o conhecimento adquirido através de muitas noites em claro, com a prática de atuação aqui no Brasil, muita determinação e trabalho em equipe consegui meu objetivo", conta.

O curso é programado de acordo com a demanda da União Ciclística Internacional e as últimas duas edições ocorreram em 2008 e 2013. A atual edição teve início em 2014, quando os concorrentes realizaram a etapa teórica na Suíça. Durante uma semana, os alunos assistiram às aulas em tempo integral e passaram por uma prova para testar os conhecimentos adquiridos.

Os aprovados seguiram para a fase prática, na qual foi designada uma competição do calendário UCI para a realização do último teste. Essa avaliação final coloca o comissário para exercer as principais funções de um evento internacional: Comissário II, Comissário III, Comissário IV, Juiz de Chegada, Comissário Moto e Comissário Geral. Todas as funções são acompanhadas por um avaliador da União Ciclística Internacional (UCI).

Elaine Sirydakis foi designada para o Tour da Áustria, uma competição de categoria 2 HC da UCI, válida pelo ranking Europa Tour e disputada pelas principais equipes do ciclismo mundial. A brasileira e a venezuelana Carmen Jaimes são as únicas mulheres comissárias internacionais de Estrada da América do Sul.