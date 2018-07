Brasil ganha seu 1º ouro na Copa do Mundo de Natação O Brasil terminou a etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de Natação com nove medalhas. Neste domingo, no segundo e último dia da competição, foram mais cinco conquistas, duas delas na mesma prova. Lucas Kanieski e Marcos Oliveira fizeram dobradinha de ouro e prata nos 1.500 metros livre.