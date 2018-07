Brasil ganha sua 2ª medalha no Mundial Sub-21 de Judô Depois de Larissa Freitas ter garantido a prata na categoria superligeiro (até 44kg) do Mundial Sub-21 de Judô, o Brasil conquistou a sua segunda medalha na competição, realizada em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Ricardo Santos Junior obteve o bronze na categoria até 66kg ao derrotar o espanhol Adrián Labrado Fernandez, por wazari, na luta que lhe valeu um lugar no pódio.