Brasil ganha vaga e levará três boxeadoras a Londres

A brasileira foi contemplada com uma das quatro vagas oferecidas para a AIBA para as atletas do continente americano de melhor desempenho no Campeonato Mundial Feminino de Boxe de Qinhuangdao, na China, em maio passado, nas três categorias olímpicas.

Desta forma, o Brasil vai levar equipe completa para a estreia do boxe feminino no programa olímpico. Além de Érika, da categoria 51kg, também já haviam se classificado por meio do Mundial Adriana Araújo (60kg) e Roseli Feitosa (75kg).

No masculino, o Brasil garantiu presença em sete das dez categorias olímpicas e vai aos Jogos com Julião Neto (52 kg), Robenílson Jesus (56 kg), Robson Conceição (60 kg), Everton Lopes (64 kg), Myke Carvalho (69 kg), Esquiva Falcão (75 kg) e Yamaguchi Florentino (81 kg).