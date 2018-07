Brasil garante 12 duplas no vôlei de praia em Barueri

Nesta terça-feira, Allison e Guto, campeões mundiais Sub-21 em 2013, se garantiram na chave masculina com a vitória sobre os franceses Yannik Salvetti e Jean-Baptiste Daguerre por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/12. Assim, vão disputar pela primeira vez um Grand Slam.

"Nós tivemos altos e baixos por ser uma estreia em Grand Slam. E eles pegaram o ritmo durante o set, foram crescendo na partida, mas soubemos administrar isso. Paramos o jogo, respiramos e mantivemos a calma para virar o placar novamente. No segundo set entramos bem mais concentrados e conseguimos dominar desde o começo", analisou Allison.

Evandro e Vitor Felipe não precisaram disputar nenhum jogo e avançaram por bye porque das 23 duplas pré-inscritas para o qualifying, apenas dez confirmaram presença. Assim, ele passaram direto para fase de grupos. Além dessas duas duplas, Alison/Bruno Schmidt, Márcio/Fábio Luiz, Pedro Solberg/Álvaro Filho e Ricardo/Emanuel representarão o Brasil na chave masculina.

No qualifying feminino, Maria Clara e Carol derrotaram as italianas Jennifer Luca e Laura Cavalluzi por 2 sets a 0, com parciais 21/11 e 21/10, e se garantiram na chave principal. "Nós estávamos com muita vontade de jogar este torneio e poder estar aqui é motive de alegria. Nunca tinha jogado um torneio aqui em Barueri e este primeiro contato com a torcida foi legal", disse Carol.

Fernanda Beri e Taiana nem entraram em quadra. Com apenas 15 parcerias inscritas no qualifying, as brasileiras se classificaram por bye, por formarem a dupla mais bem ranqueada entre as participantes.

Com isso, Fernanda Berti/Taiana e Maria Clara/Carol vão representar o Brasil no torneio feminino em Barueri, assim como as duplas Juliana/Maria Elisa, Ágatha/Bárbara Seixas, Talita/Larissa e Lili/Rebecca.