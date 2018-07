Brasil garante duas vagas olímpicas do Mundial de Vela

PERTH - O Brasil já tem garantidas duas vagas olímpicas na vela. Nesta quarta-feira, Patrícia Freitas e Adriana Kostiw classificaram as classes RS:X e Laser Radial para Londres durante a disputa do 5.º dia do Mundial de Perth, na Austrália.

Por enquanto, as vagas são apenas do país, já que a definição dos atletas que viajam para Londres só acontecerá durante uma seletiva em solo brasileiro, a ser realizada em fevereiro de 2012, em Búzios.

A posição das brasileiras na classificação geral não é das melhores, mas são suficientes para garantir a vaga olímpica por causa dos descartes - 75% das vagas dos Jogos estão em disputa na Austrália, e apenas uma por país. Adriana aparece na 45ª posição, enquanto Patrícia, campeã pan-americana, está em 22.º lugar.