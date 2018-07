Brasil garante dupla na final em etapa do vôlei de praia

O Brasil terá ao menos uma dupla da casa na final da chave feminina do Grand Slam de Barueri, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. A participação de uma parceria nacional está garantida porque Maria Clara/Carol e Talita/Larissa vão se enfrentar em uma das semifinais, neste sábado.

Para avançar na chave, as duas duplas venceram seus jogos nas oitavas e nas quartas de final, nesta sexta, nas quadras montadas em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Maria Clara e Carol começaram o dia derrotando as argentinas Gallay e Klug por 2 sets a 1, com parciais de 24/22, 18/21 e 15/13. Em seguida, bateram as alemãs Laura Ludwig e Julia Suede por 21/15 e 21/18.

"Foi um dia longo, difícil e de superação. E o fato de ter chovido foi bom pois teríamos somente quarenta minutos para nos recuperar para o jogo seguinte e a pausa por causa da chuva nos deu tempo de descansar e tratar o que estávamos sentindo", afirmou Maria Clara.

Larissa e Talita avançaram às semifinais com vitórias sobre compatriotas. No primeiro confronto do dia, venceram Lili e Rebecca por duplo 21/16. Depois, derrubaram Juliana e Maria Elisa por 21/15 e 23/21.

"O importante é que eu e a Talita estamos crescendo, ganhando confiança e trabalhando forte. Vamos fazer de tudo para disputar uma final na nossa casa, pois é um sentimento muito especial. Meus amigos, familiares, todos ficam ligando, torcendo", comentou Larissa.

A outra semifinal terá as italianas Menegatti e Orsi Toth e as holandesas Meppelink e Van Iersel. As duas semis e a disputa do terceiro lugar serão realizadas na manhã deste sábado. A final está marcada para a manhã de domingo.