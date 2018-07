Brasil garante três barcos nos Jogos Olímpicos de Londres

TIGRE, ARGENTINA - Depois do inédito ouro mundial no single skiff peso leve, em setembro de 2011, Fabiana Beltrame sabia que enfrentaria uma corrida contra o tempo para garantir um lugar nos Jogos de Londres. Como a embarcação em que levou o título não é olímpica, a catarinense precisaria encontrar uma parceira para formar o double skiff peso leve. Só então poderia começar a pensar na vaga, a ser decidida no Pré-Olímpico de Tigre, na Argentina, que foi disputado no fim de semana.

Foram apenas 40 dias de preparação com Luana Bartholo, sua nova companheira. E, apesar do período curto de trabalho, a embarcação deu certo. Neste domingo, na raia argentina, Fabiana conquistou o direito a disputar sua terceira Olimpíada. Ela foi a primeira mulher do remo brasileiro a ir para os Jogos, e disputou as edições de Atenas/2004 e Pequim/2008 sozinha, no single skiff aberto - sem limite de peso.

Na Argentina, a embarcação ficou em 2.º lugar na final, atrás apenas das donas da casa, em uma disputa acirrada. As brasileiras fizeram o tempo de 7min49s94, apenas 18 centésimos atrás das argentinas María Clara Rohner e Milka Kraljev.

Luana disputou com Camila Carvalho (que foi a Pequim no double skiff) a chance de ser parceira de Fabiana.

E não poupou sacrifícios. A remadora, que não havia feito parte da seleção brasileira, perdeu 10 kg para se enquadrar na exigência da embarcação, que coloca os 59 kg de cada remadora como peso limite. Aos 27 anos, participará dos Jogos Olímpicos pela primeira vez.

Quem também estreará nos Jogos é Kyssia Cataldo, de 29 anos. A mineira ficou com a última das cinco vagas no single skiff . Também no barco solo, Anderson Nocetti garantiu sua 4.ª participação olímpica. Ontem, na decisão, ficou em 5.º lugar.

O Brasil só não conseguiu 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico porque a dupla Diego Nazareno e Emanuel Dantas não conseguiu uma das três vagas do double skiff - ficaram em 6.º e último lugar na prova.