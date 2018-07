Brasil garante três pratas e um bronze histórico na China

O Brasil garantiu a conquista de mais quatro medalhas, nesta quarta-feira, em novo dia de disputas dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, na China. Com isso, igualou o número de conquistas do torneio inaugural, disputado há quatro anos, em Cingapura, com um total de sete pódios conquistados.

Revelação da natação brasileira, Matheus Santana faturou a prata na prova dos 50 metros livre, enquanto Bianca Rodrigues também ficou em segundo lugar no hipismo por equipes. Flávia Saraiva, da ginástica artística, garantiu o vice-campeonato olímpico no individual geral. Para completar, Hugo Calderano conquistou um histórico e inédito bronze para o tênis de mesa brasileiro.

Recordista mundial júnior dos 100 metros livre, Santana esperava conquistar o ouro nesta quarta, mas acabou cravando o tempo de 22s48 e acabou superado com certa folga pelo chinês Yu-Hexin, ouro com a marca de 22s01. O bronze foi para o atleta de Trinidad Tobago, Dylan Carter, com 22s53. Essa foi a segunda prata obtida pelo brasileiro nestes Jogos da Juventude, depois de ter ficado em segundo lugar também no revezamento 4 x 100 metros livre misto.

Flávia Saraiva, que viajou para Nanquim em substituição a Rebeca Andrade, lesionada, teve a segunda melhor nota no individual geral, prova em que a ginasta participa de todos os aparelhos. Ela somou 54.700 pontos, atrás apenas da russa Seda Tutkhalyan, com 200 pontos a mais. A britânica Elissa Downie ficou com o bronze (54.150).