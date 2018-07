Brasil garante vaga na Copa do Mundo de futebol de areia após massacrar Equador

Ao chegar na final, o Brasil assegurou uma das três vagas para o Mundial, na competição válida como Eliminatórias Sul-americanas. O destaque da vitória brasileira foi Datinha, ex-pescador no Maranhão, que marcou três gols no triunfo do Brasil. Fernando DDI (2), Daniel Zidane (2), Gabriel (2), Rodrigo, Sidney, Mauricinho e Betinho marcaram para os brasileiros. O gol de honra do Equador foi marcado por Vera.Após a vitória desmoralizante contra o Equador, a seleção brasileira busca o título da competição contra o Paraguai, neste domingo, a partir das 18h45 (de Brasília). Os paraguaios venceram a Argentina na outra semifinal por 4 a 1.

"Mais uma classificação para a Copa do Mundo, mais uma final nossa, mantendo o 100% de finais desde que assumimos a Seleção (2005 a 2011 e a partir de outubro de 2014). Hoje garantimos parte do nosso objetivo que é sermos pentacampeões da Copa do Mundo", destacou o técnico. Soares esteve à frente da seleção brasileira no tetracampeonato da Copa do Mundo FIFA (2009, 2008, 2007 e 2006) e no pentacampeonato das Eliminatórias CONMEBOL (2011,09, 08, 07 e 06). "Fomos superiores o tempo todo, aproveitamos grande parte das oportunidades de gols, conseguimos não receber cartão, não temos lesão e estamos com a equipe completa para a decisão de domingo", concluiu Soares.

A seleção brasileira faz neste domingo contra o Paraguai o jogo de número 495 de sua história. As duas equipes se enfrentaram 19 vezes, com 16 vitórias para os brasileiros.

"Vai ser, sem dúvida nenhuma, um jogo difícil. O Paraguai vem fazendo uma competição muito boa (é o único time invicto na Copa Sul-Americana), estão fisicamente bem e marcam bem. Domingo vamos ter que entrar com concentração total para voltarmos a ser campeões das Eliminatórias para depois irmos com tudo para Portugal", analisou o técnico brasileiro.

Além do Brasil, o Paraguai, que venceu a Argentina, ficou com a segunda vaga e Equador e Argentina vão disputar, neste domingo, além do terceiro lugar na competição, a terceira vaga para o Mundial. Outros onze países já garantiram a vaga para o Mundial em outras eliminatórias. Irã, Omã e Japão são os representantes asiáticos, Costa Rica e México conquistaram a vaga pela CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), Itália, Espanha, Suíça e Rússia pela Europa, Taiti, o único da Oceania, e Madagascar, que venceu o Senegal em uma grande zebra, deixando a forte seleção africana de fora.