Brasil garante vaga na fase final do Grand Prix Lochte começa desafio ao recorde de Phelps A seleção brasileira feminina de vôlei superou a pressão e conseguiu classificação para a fase final do Grand Prix. Ontem, o time venceu a China, que jogou diante de sua torcida, por 3 sets a 0 (25/20, 25/22 e 25/19), em Luohe, e ficou com a última vaga da fase decisiva, a ser disputada na próxima semana, em Ningbo, também no país.