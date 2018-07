Brasil goleia a República Checa por 9 a 2 na abertura do Grand Prix de futsal

O Brasil estreou com vitória tranquila no Grand Prix de futsal, torneio que reúne 16 seleções disputado na cidade goiana de Anápolis. Os brasileiros passaram pela República Checa por 9 a 2.

Os checos assustaram no início, com Martin Dlouhy abrindo o placar. Entretanto, Wilde empatou em seguida, e Gabriel, Ari, Vinícius, Fernandinho e o checo Oliva, contra, deixaram a seleção em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, comandado pelo astro Falcão, que marcou dois gols, a seleção ampliou a vantagem. César Paulo, aproveitando jogada do próprio Falcão, e Wilde, que marcou seu segundo, fecharam o placar, com Stverák diminuindo.

O Brasil sai na frente no Grupo A, que ainda conta com Costa Rica e Líbia (pela ordem, próximos adversários dos brasileiros).

Nos outros jogos do dia, destaque para a goleada da Espanha sobre o Catar (13 a 0). O Paraguai bateu a Itália por 2 a 0 e Rússia e Irã ficaram no 2 a 2, enquanto Portugal fez 2 a 0 na Guatemala.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam, e farão as quartas de final dia 21. No dia seguinte acontecem as semifinais, e a decisão está marcada para dia 24 (próximo domingo).

O Grand Prix, também conhecido como 'Mundialito', é um torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, disputado anualmente desde 2005. Até o momento, o Brasil conquistou todas as cinco edições disputadas.