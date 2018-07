Brasil goleia e avança no Mundial de Futebol de Areia

Com o triunfo, o Brasil fechou o Grupo C do torneio como líder disparado, com nove pontos, depois de ter batido o Irã por 4 a 1 e a Ucrânia por 4 a 2 em suas duas partidas anteriores. O rival dos brasileiros nas quartas de final, na quarta-feira, será o Japão, que terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo D depois de derrotar a Costa do Marfim por 4 a 3.

Os iranianos, mesmo derrotados por 3 a 2 para a Ucrânia na rodada final do Grupo C, asseguraram a vice-liderança da chave e terão pela frente nas quartas de final a Rússia, líder do Grupo D, que superou o Paraguai por 4 a 3 em seu último jogo na primeira fase.

Com os resultados desta última rodada do Grupo C, Irã, Ucrânia e Senegal fecharam a primeira fase com três pontos, mas os iranianos ficaram em vantagem nos critérios de desempate.

No duelo contra os senegaleses, o Brasil rapidamente abriu 3 a 0 com gols de Daniel, Bruno Xavier e Bruno, antes de Pape Koupkaki descontar o placar. Porém, Bruno Xavier fez mais um ainda no primeiro período para retomar a vantagem de três gols.

Senegal voltou a reagir com um gol em tiro livre de Babacar Fall após o intervalo. Entretanto, o Brasil deslanchou de novo com dois gols de André, seus dois primeiros gols neste Mundial, Bruno Xavier balançou as redes novamente e Jorginho assegurou o oitavo gol brasileiro. Babacar Fall ainda voltou a marcar pelos senegaleses, agora eliminados da competição.

Outra seleção já garantida das quartas de final do torneio é a Argentina, que fechará a sua participação na primeira fase contra a Holanda, nesta segunda-feira.