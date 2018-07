Brasil já é o favorito nas bolsas de apostas

Na tradicional William Hill, para cada 2 libras (cerca de R$ 5) que o apostador arriscar, ganha 5 libras (R$ 12,70 ) se o Brasil for campeão. Por ser a sede da competição, a seleção de Mano Menezes é a única com vaga garantida no Mundial.

Apostas na Espanha estão pagando 6 libras (R$ 15) para cada uma libra (R$ 2,54) apostada.

Embora tenha fracassado na Copa América e não conquista um título da Copa do Mundo há 25 anos, a Argentina é a terceira colocada das bolsas de apostas. Muito, claro, por causa de Lionel Messi, o melhor jogador do mundo, que ainda não desencantou na seleção nacional. Para cada libra apostada nos argentinos, o apostador pode ganhar 5,50 libras (cerca de R$ 14).

Fifa preocupada com apostas. A entidade máxima do futebol tem mostrado uma preocupação cada vez maior com apostas ilegais e manipulação de resultados. Quando chegou ao Brasil, o presidente Joseph Blatter, curiosamente ele mesmo envolvido em denúncias de corrupção, afirmou que o doping e as apostas são os maiores problemas do esporte atualmente.

"Estamos trabalhando para abordar o tema das apostas ilícitas e já vimos um número incrível de federações envolvidas em irregularidades", lamentou o presidente da Fifa.

Blatter assegura que até a Interpol está ajudando a entidade a coibir a manipulação de resultados. E prometeu "tolerância zero" a abusos que ocorram tanto dentro de campo como fora também. "Não é algo só para meus amigos ou os presidentes de associações. É para todos."