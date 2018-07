Brasil já garante 3 duplas femininas nas oitavas em Haia

Lili e Bárbara Seixas confirmaram a primeira posição do Grupo G ao vencerem as holandesas Van der Vlist e Wesselink 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16. Com isso, elas terão pela frente nas oitavas as ganhadoras do duelo Holtwick/Semmler (ALE) x Zumkehr/Heidrich (SUI).

Taiana e Talita, campeãs do Grand Slam de Xangai nesta temporada, também fecharam a primeira fase com 100% de aproveitamento ao superarem as espanholas Liliana e Baquerizo por 2 sets a 1, com 21/14, 14/21 e 15/8. Assim, medirão forças nas oitavas de final contra as ganhadoras do confronto Schwaiger D./Schwaiger S. (AUT) x Forrer/Vergé-Dépré (SUI).

Já pelo Grupo C, as irmãs Maria Clara e Carol, medalhistas de bronze nas duas últimas etapas do Circuito Mundial, em Xangai e Corrientes (ARG), passaram pelas alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 17/21 e 15/9. Com isso, elas terão pela frente nas oitavas a dupla vencedora do duelo entre Bonnerova/Hermannova (RCH) e Dubovcova/Nestarcova (ESL).

Ágatha e Maria Elisa, por sua vez, ficaram no segundo lugar do Grupo G ao baterem as polonesas Kolosinska e Brzostek por 21/12 e 23/21. Com o triunfo, se garantiram em uma repescagem que acontecerá nesta sexta, quando buscarão uma vaga nas oitavas. As suas próximas adversárias serão as alemãs Köhler e Schumacher.