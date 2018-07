Brasil já soma três medalhas no Mundial de Menores do Atletismo

Luís Fernando Pires ganhou a medalha de bronze nos 800m, com 1min48s61. O brasileiro foi superado apenas por dois quenianos. O campeão foi Willy Kiplimo Tarbei, seguido de Kipyegon Bett.

A primeira medalha do Brasil em Cali havia sido conquistada na quarta-feira à noite, com Derick Silva, que levou a prata nos 100m. Ele é da mesma equipe carioca que formou Vitor Hugo dos Santos, responsável pela única medalha (de prata) do Brasil no Mundial passado, de 2013, nos 200m. No domingo, corre a final dos 200m com o melhor tempo.

Na quinta, o mato-grossense Eberson Matucari Silva saltou 7,76m para ser o terceiro colocado no salto em distância. O cubano Maykel Massó ficou com o ouro, com 8,05m, recorde da competição.

Em Mundiais Juvenis, o Brasil vem de quatro medalhas em Barcelona-2012, sendo uma de ouro, com Thiago Braz. Em Eugene, no ano passado, faturou um ouro e um bronze. Thiago André fez dois quartos lugares e, assim como Thiago, já tem índice para a Olimpíada.