Brasil já treina em Chelyabinsk para Mundial de Judô

Depois de um período de aclimatação e preparação em Paris, na França, a seleção brasileira de judô já está em Chelyabinsk, na Rússia, para a disputa do Campeonato Mundial, que começa na próxima segunda-feira. Sem tempo a perder, os 18 judocas treinaram nesta sexta na cidade russa, logo após a viagem.

"Quando a gente faz uma viagem longa e cansativa, é importante manter o corpo ativo para eliminar qualquer toxina que esteja acumulada no corpo. Um treino de uma hora, uma hora e quinze minutos é bom para retomar o corpo no modo atleta", disse a técnica da seleção feminina, Rosicleia Campos.

Para os judocas, o período de treinos em Paris foi muito importante. "A aclimatação é fundamental para nos mantermos concentrados e focados só na competição, porque é o momento em que não nos preocupamos com mais nada, ficamos tranquilos, acertamos os detalhes, acertamos ainda mais a alimentação e nos acostumamos com o clima e o fuso horário", contou Ketlyen Quadros. "Deu para acertar os últimos detalhes e foi bom se adaptar ao clima e ao fuso, que são bem diferentes do Brasil", completou Felipe Kitadai.

No primeiro dia de disputa do Mundial de Judô, na segunda-feira, três brasileiros entram em ação: Sarah Menezes (até 48kg), Felipe Kitadai (até 60kg) e Eric Takabatake (até 60kg).