Brasil já vê a luz para voltar à divisão de elite na Copa Davis

MONTEVIDÉU - Depois da fácil vitória por 5 a 0 contra o Uruguai - o desfalque de Pablo Cuevas, 54.º do mundo, foi crucial para minar as chances dos cisplatinos -, a equipe brasileira já vislumbra opções importantes para o confronto que pode resgatar o Brasil da 2.ª divisão do tênis mundial. O País está nesta situação desde que saiu do Grupo Mundial em 2003 e bateu na trave nos últimos cinco anos quando perdeu na repescagem.

O capitão João Zwetsch gostou das atuações de Rogério Dutra da Silva em Montevidéu e o paulista pode ser a surpresa do time mesmo que Ricardo Mello (86.º do ranking) e Marcelo Melo (37.º melhor duplista do mundo) retornem na próxima convocação. Dutra da Silva estreou com autoridade na Davis - duas vitórias contra os uruguaios - e se o confronto da repescagem ocorrer no Brasil é nome quase certo na convocação, pois joga bem no saibro, piso da disputa.

"Não foi uma surpresa, porque já tinha uma expectativa muito boa em relação ao Rogério. É esse tipo de comprometimento que a gente espera de um jogador da equipe", diz Zwetsch.

Já João Souza, o Feijão, decepcionou. Pelo ranking, ele era o número 2 do País no Uruguai - ocupa a 120.ª posição, enquanto Dutra da Silva está em 135.º -, mas saiu de Montevidéu sem disputar um jogo sequer. Preterido nas simples no primeiro dia, viu Dutra da Silva estrear com vitória. Deu lugar a Thomaz Bellucci nas duplas e, quando poderia fazer sua estreia na Copa Davis, preferiu tentar deixar a equipe para viajar mais cedo à Colômbia, onde disputa torneio challenger a partir desta segunda. Dutra da Silva também joga a competição.

"O Feijão só não atuou no último dia porque não quis", deixou escapar Zwetsch, que logo tentou explicar a opção do tenista. "É até compreensível, porque ele precisa de pontos para entrar direto na chave do US Open. A gente sabe que jogar em Montevidéu e em Bogotá é muito diferente." Mas Feijão não embarcou domingo por causa das cinzas do vulcão chileno Puyehue, que fecharam o Aeroporto de Carrasco.

São oito os possíveis adversários do Brasil na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro: República Checa, Rússia, Israel, Croácia, Índia, Chile, Áustria e Romênia. O rival será conhecido nesta terça-feira, em sorteio na Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres.