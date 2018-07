Brasil joga contra Tailândia e Rússia na fase final do Grand Prix O Brasil já conhece sua tabela na fase final do Grand Prix de Vôlei, a partir da quarta-feira da semana que vem. A seleção brasileira feminina caiu no Grupo K1 e vai jogar contra a Tailândia, dona da casa, e também diante da Rússia. Os dois primeiros do triangular avançam à semifinal.