Brasil joga hoje por vaga na semifinal Depois de quatro jogos impecáveis até agora, a seleção brasileira de futsal encara hoje a Argentina às 7h nas quartas de final do Mundial da Tailândia. "Acho que agora vai começar realmente a Copa do Mundo. O que foi feito de bom ficou para trás. A gente sabe que contra uma Argentina, acostumada a várias batalhas, é um jogo só. Então, começa do zero e vai ser um jogo superdifícil", avaliou o técnico Marcos Sorato. Se vencer, o Brasil terá pela frente na semifinal o vencedor do confronto entre Colômbia e Ucrânia. Outros jogos de hoje: Portugal x Itália e Espanha x Rússia.