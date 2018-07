Brasil lamenta 7º lugar na Liga Mundial de Polo Aquático A seleção brasileira masculina de polo aquático encerrou com vitória a Super Final da Liga Mundial da modalidade, neste sábado, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No sexto jogo da equipe no torneio, o segundo resultado positivo veio exatamente sobre a China, único rival que o time brasileiro havia conseguido vencer, na fase de grupos.