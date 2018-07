Brasil leva 2 ouros em etapa de Copa do Mundo no judô

As medalhas de ouro foram conquistadas por Sarah Menezes (da categoria até 48kg) e por Bruno Mendonça (até 73kg). A prata ficou com Taciana Lima (até 48kg) e os bronzes com Felipe Kitadai e Felipe Phelim, ambos de até 60kg, e Luiz Revite (até 66kg).

O primeiro ouro brasileiro do dia veio por meio de Sarah Manezes, que derrotou na final, por ippon, a compatriota Taciana Lima. Após obter o triunfo, a judoca ressaltou a importância de o Brasil ter levado duas atletas para os lugares mais altos do pódio em uma das categorias em disputa.

"Levar mais de uma atleta para o pódio é sempre especial para qualquer país, principalmente numa competição em casa. Sempre entro para lutar com muita raça e determinação. Serão pontos fundamentais para seguir entre as judocas mais bem colocadas no ranking mundial, principalmente agora que começou também a classificação olímpica", afirmou Sarah Menezes, que antes da final superou, também por ippon, a medalhista olímpica Paula Pareto, da Argentina.

Já entre os homens, Bruno Mendonça comemorou aquele que foi o seu primeiro título em uma etapa da Copa do Mundo. A feito veio após uma vitória sobre o russo Mansur Isaev, quarto colocado no ranking mundial, na final. A arbitragem acabou eliminando o russo por golpe inválido.

Além de festejar o feito, Mendonça recebeu os parabéns do campeão olímpico Rogério Sampaio após o título. "O Rogério é o mestre, tenho muito o que aprender com ele. Luto numa categoria que por anos foi dominada com excelência pelo Leandro Guilheiro e estou fazendo minha parte, evoluindo e buscando meu espaço. Estou muito feliz com o resultado", ressaltou o judoca.

A etapa de São Paulo da Copa do Mundo, que conta pontos para o ranking mundial e olímpico da Federação Internacional de Judô, continua neste domingo com lutas a partir das 9h30. O evento se transformou na maior Copa do Mundo já realizada no Brasil, com a participação de 319 judocas de 37 países.